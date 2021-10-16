Тяжелая дисплазия не приговор: гинеколог о том, как лечить предраковое состояние шейки матки





Предрак шейки матки – диагноз грозный, но если вовремя спохватиться и использовать эффективное лечение, женщина проживет долгую и здоровую жизнь. О том, какие методы наиболее достоверны при диагностике предрака шейки матки и как лечат патологию прогрессивные врачи, рассказала акушер-гинеколог Елена Березовская.



«Прежде всего успокою женщин, которые, услышав «приговор», не находят себе места. Это миф, что дисплазия переходит в рак очень быстро. Наоборот, на развитие рака уходит от 20 до 25 лет. Случаи рака шейки матки начинают расти после 35 лет, а средний возраст женщин, страдающих раком шейки матки, составляет 50 лет», – говорит врач.

Факторы риска предрака шейки матки

Достоверные причины развития предраковых состояний шейки матки современной науке неизвестны, а факторов риска выявлено немало:

• ранний сексуальный дебют (до 16 лет);

• длительное (более пяти лет) употребление гормональных контрацептивов;

• большое количество родов;

• рак головки полового члена у партнера;

• беспорядочная половая жизнь;

• инфекции, передающиеся половым путем;

• инфекция ВПЧ (особенно длительно протекающая);

• иммунодефицитные состояния, включая СПИД;

• курение (активное и пассивное);

• наличие истории цитологических мазков с отклонениями от нормы;

• индивидуальная генетическая предрасположенность к гинекологическим злокачественным процессам.

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Как выявить предрак шейки матки

В большинстве случаев предраковые состояния шейки матки протекают бессимптомно. Однако при наличии инфекционного процесса во влагалище могут сопровождаться увеличенным количеством влагалищных выделений в виде слизи или кровянистой мазни (особенно после травматизации гигиеническими тампонами, наконечниками для спринцевания, после коитуса). Очень редко женщина может испытывать боль или дискомфорт в малом тазу.

По словам Елены Березовской, при гинекологическом осмотре выявить предраковое состояние шейки матки невозможно. Бывает, что измененная визуально шейка матки оказывается здоровой, а здоровая на вид – имеет предраковые изменения. Когда появляется злокачественная опухоль, на начальных стадиях видимые изменения тоже могут быть незначительными.

Оценку шейки матки в отношении предрака можно провести только с помощью цитологического исследования.

При простой онкоцитологии (старый метод) биологический материал наносят на предметное стекло и затем после окрашивания исследуют в лаборатории, оценивая соответствие клеток образца норме.

При жидкостной онкоцитологии биоматериал помещают в транспортную среду, что исключает возможность утраты его части (при переносе сразу на предметное стекло это возможно). В лаборатории образец центрифугируют, выделенные клетки наносят на предметное стекло и смешивают со специальным раствором, который очищает их от загрязнений. Благодаря очищению четкость изображения клеток повышается. Оценка состояния клеток компьютеризирована.

«Более информативна и достоверна жидкостная цитология. Во-первых, ее результативность составляет 95%. Во-вторых, она позволяет дополнительно тестировать пациенток на онкомаркер p16, который продуцируется при наличии вируса папилломы человека. А вот при простой онкоцитологии доля ложноотрицательных заключений составляет до 40%», – объясняет специалист.

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После получения результатов цитологического исследования некоторым пациенткам назначают кольпоскопию. Это не диагностический метод, так как полностью зависит от субъективного мнения врача, но используется при проведении биопсии: благодаря увеличению изображения от 6 до 40 раз участки шейки матки с некоторыми визуальными отклонениями лучше видны.

«Биопсия шейки матки – это забор одного или нескольких участков ткани шейки матки. Полученный материал специалисты в лабораторных условиях исследуют на предмет наличия патологических клеток, а в случае обнаружения определяют их вид», – уточняет Елена Березовская.

Как лечат предраковое состояние шейки матки

По словам акушера-гинеколога, после получения результатов цитологического мазка лечение требуется только в том случае, если выявлена высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения (HSIL), т.е. тяжелая дисплазия. «Дело в том, что LSIL (легкая дисплазия) в 90% случаев спонтанно регрессирует до нормы без всякого лечения в течение 6–12 месяцев, средняя дисплазия (CIN2) – в 65–75% в период от полутора до трех лет. Средняя дисплазия прогрессирует в тяжелую только у 2% пациенток в течение года и у 12% – в течение двух лет», – поясняет врач.

Также известно, что у 67% молодых женщин тяжелая дисплазия регрессирует самостоятельно, что важно учитывать при планировании беременности.

Если у женщины не выявлена ВПЧ-инфекция, при легкой и средней дисплазии достаточно ограничиться наблюдением с контролем цитологического исследования каждые 3–6 месяцев.

Единственный метод лечения тяжелой дисплазии – хирургический. «Консервативных методов лечения предракового состояния шейки матки не существует. В прошлом их пытались применять, но они оказались совершенно неэффективными. Запомните: витамины, минералы, противовирусные препараты, лактобактерии, биостимуляторы и иммуномодуляторы при тяжелой дисплазии назначают только отсталые врачи!» – категорична Елена Березовская.

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При хирургическом лечении тяжелой дисплазии могут использоваться:

• электрокоагуляция (на пораженный участок воздействуют электрическим током, удаляя пораженные ткани);

• криодеструкция (пораженный участок обрабатывают жидким азотом, в результате чего поврежденные клетки разрушаются);

• лазерная вапоризация (патологически измененную область прижигают направленным лазерным лучом);

• радиоволновой метод (атипичные клетки прижигают при помощи радиоволн).

«Радиоволновой метод используют многие врачи, поскольку он дешевый. Однако эффективным он не является», – комментирует эксперт. С осторожностью следует относиться и к фотодинамической терапии: «Она все еще считается экспериментальным методом, к тому же дорогостоящим».

Также при тяжелой дисплазии проводят конизацию шейки матки – неглубокую (конус иссечения тканей не превышает 0,5 см) или глубокую. Для этой операции используют скальпель, лазер или электропетлю. У каждой из трех видов конизации есть свои плюсы и минусы, а значит, метод лечения зависит от знаний и навыков врача.

«Конизация может привести к укорочению шейки матки, что не позволит женщине благополучно выносить ребенка, – предупреждает акушер-гинеколог. – Также она может сузить канал шейки матки, что будет препятствовать зачатию. Риск истмико-цервикальной недостаточности увеличивается на 6–10% на каждый 1 мм глубины удаления, а если глубина составляет 12–15 мм, риск возрастает в три раза. Поэтому женщинам, планирующим в будущем беременность, показана электропетлевая конизация: поскольку участок удаления тканей неглубокий, длина шейки матки сохраняется».

Профилактика раковых заболеваний шейки матки

По статистике каждый год в мире от рака шейки матки погибает около 310 тыс. женщин, в основном в странах с низким уровнем медицины и социально-экономических условий жизни. «Зная, какие факторы риска вовлечены в развитие этой опасной патологии, можно устранить их или по крайней мере уменьшить воздействие. Одно из главных мероприятий – защита от ВПЧ. Для профилактики этой коварной инфекции создано несколько вакцин, которые успешно применяются во всем мире. От заражения ВПЧ вакцины не предохраняют, но уменьшают уровень его вредного воздействия на шейку матки», – подводит итог Елена Березовская.