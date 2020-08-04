Twitter грозит штраф в $ 150 млн за использование данных пользователей для рекламы

Соцсети Twitter грозит крупный штраф в качестве штрафа за использование личных данных пользователей для целевой рекламы с 2013 по 2019 год.





Соцсеть обвиняют в использовании для рекламы телефонных номеров и адресов электронной почты, которые пользователи указывали для обеспечения безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Исковая жалоба поступила от Федеральной торговой комиссии США. Урегулирование претензий может обойтись компании от 150 до 250 млн долларов штрафа.

Twitter инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федеральная торговая комиссия проведет проверки Twitter по поводу массового взлома аккаунтов в 2009 году. Злоумышленникам тогда, в частности, удалось получить доступ к аккаунту избранного президента США Барака Обамы и разместить на его странице ряд сообщений.

ФОТО: pixabay