Творческий проект «Дети рисуют Первомай» впервые реализуют в Могилеве завтра. Художественная мастерская будет работать с 10:00 до 12:00 на площадке возле Дворца культуры области, рассказала главный специалист Могилевской областной организации профсоюза работников культуры, спорта и туризма Ирина Пятницкая.
– Проект реализуется профсоюзами области впервые и проходит под эгидой благотворительной акции «Профсоюзы – детям», – отметила собеседница. – Его участниками станут более 40 ребят – воспитанники Могилевской детской школы изобразительных искусств и Областного центра творчества. Юные художники будут рисовать разноцветными мелками на асфальте, а также красками на двух специально изготовленных стендах. Размер каждого из них составит 2,1 на 1 метр. Тематика рисунков задана праздничная: весна, мир, труд, дружба. К слову, присоединиться к творческому процессу сможет каждый желающий.
По окончании творческого проекта ребятам вручат сладкие призы и подарки.
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Творческий проект «Дети рисуют Первомай» реализуют в Могилеве 1 Мая
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