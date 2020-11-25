Могилевчан в возрасте от 6 лет до 31 года включительно приглашают к участию в городском конкурсе детского и юношеского творчества «На пачатку дарог», посвященного 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. В связи с пандемией конкурс проводится дистанционно. Номинаций несколько: «Поэзия», «Художественное слово», «Театральная постановка», «Видео».
«Поэзия» – категория авторская, что касается остальных номинаций, можно отправлять и личные работы, и коллективное творчество.
К примеру, участники «Театральной постановки» должны представить жюри видеозапись инсценировки одного из произведений Владимира Семеновича продолжительностью до 10 минут. В номинацию «Художественное слово» – видеозапись с отрывком из романа, стихотворения Короткевича в собственном исполнении, в номинацию «Видео» – ролик, посвященный жизни и творчеству белорусского поэта и писателя.
Как уточнили в отделе идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома, изначально планировалось, что финал состоится 28 ноября, но уже решено, что конкурс будет продлен до 4 декабря.
Кстати, как отмечают организаторы (Центр творчества «Эверест» (г. Могилев), областное отделение Союза писателей Беларуси и горисполком), в оргкомитет поступило уже более 50 работ. В их числе рисунки, стихи, записи выступлений чтецов, театрализованные постановки, видеоролики о классике белорусской литературы.
Заявки на участие и конкурсные материалы можно направлять до 4 декабря на электронный адрес Центра творчества «Эверест» ddut-everest@tut.by с пометкой «На пачатку дарог».
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Творческий конкурс к 90-летию Владимира Короткевича проходит в Могилеве
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