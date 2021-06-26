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  2. Творческий эксперимент «Калi палюбiў, то гэта назаўсёды» от Купаловского театра - стрим

Творческий эксперимент «Калi палюбiў, то гэта назаўсёды» от Купаловского театра - стрим

26 июня театральный эксперимент с интригующим названием «Калi палюбiў, то гэта назаўсёды» представит зрителям труппа Купаловского театра. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ».




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