Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что страна может закрыть границы по причине распространения нового штамма COVID-19 «Дельта», информирует РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Он подчеркнул, что отмена ограничений зависит от темпов кампании вакцинации.
– Если они будут умеренные, то Турция вернется к прежнему режиму жизни. Чем медленнее будет осуществляться вакцинация, тем позже мы сможем это сделать, – заявил министр.
По его словам, ожидается, что в 2021 году курорты страны смогут принять 25 миллионов туристов и получить выручку в 20 миллионов долларов.
– Я ставлю цель в тридцать миллионов туристов и 23 миллиарда дохода, – дал прогноз Эрсой.
В воскресенье, 18 июля, Министерство здравоохранения Турции зафиксировало максимальный с конца мая суточный прирост заболеваемости COVID-19 – 7680 человек, у 750 из которых был диагностирован вариант «Дельта».
Ранее с инициативой закрыть страну для российских туристов выступил президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан. Он указал на то, что «Дельту» привозят путешественники из России.
– В Москве сейчас количество инфицированных бьет ежедневные рекорды. Мы не должны были принимать гостей из России, – сказал он.
Опубликовано:
2744
Турция заявила о возможном закрытии границ из-за нового штамма «Дельта»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter