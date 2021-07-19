Турция заявила о возможном закрытии границ из-за нового штамма «Дельта»

Фото:

pixabay.com

Он подчеркнул, что отмена ограничений зависит от темпов кампании вакцинации.– заявил министр.По его словам, ожидается, что в 2021 году курорты страны смогут принять 25 миллионов туристов и получить выручку в 20 миллионов долларов.– дал прогноз Эрсой.В воскресенье, 18 июля, Министерство здравоохранения Турции зафиксировало максимальный с конца мая суточный прирост заболеваемости COVID-19 – 7680 человек, у 750 из которых был диагностирован вариант «Дельта».Ранее с инициативой закрыть страну для российских туристов выступил президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан. Он указал на то, что «Дельту» привозят путешественники из России., – сказал он.