Из-за распространения коронавируса в Турции планируют еще больше ужесточить локдаун. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, сообщает Lenta.ru.
– С 7 мая введут ограничения: в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа), – отметили в ведомстве.
Запрещается продажа спиртного, электроники, игрушек, канцелярии и одежды.
Согласно действующим ограничениям, жители Турции с 29 апреля до 17 мая не должны покидать пределы своих домов. К случаям исключения отнесли покупки основных продуктов и неотложную медицинскую помощь.
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Турция ужесточит локдаун
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