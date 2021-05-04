Турция ужесточит локдаун

– отметили в ведомстве.Запрещается продажа спиртного, электроники, игрушек, канцелярии и одежды.Согласно действующим ограничениям, жители Турции с 29 апреля до 17 мая не должны покидать пределы своих домов. К случаям исключения отнесли покупки основных продуктов и неотложную медицинскую помощь.