Турция объявила о новых ограничениях из-за COVID-19

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о решении ввести несколько новых ограничений, которые, предположительно, помогут правительству в борьбе с COVID-19. Это следует из информации, предоставленной изданием Hurriyet, передает ТАСС.
Отныне граждане, не получившие вакцину от коронавирусной инфекции, перед посещением кинотеатров и концертных залов должны сделать ПЦР-тесты, которые также стали обязательными для учащихся и педагогов.
– С началом очного обучения в школах 6 сентября мы попросим учителей и других сотрудников, которые еще не были вакцинированы, проходить ПЦР-тесты не реже двух раз в неделю, – уточнил Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, в ряде районов Турции в настоящий момент существуют проблемы с прививочной кампанией. Глава страны отметил, что исследования по вакцинации проводятся и будут проводиться на добровольной основе.
Напомним, что первый случай заражения COVID-19 в Турции был зафиксирован 10 марта 2020 года. Положительный результат теста на коронавирус получил местный житель, который прибыл из Египта.