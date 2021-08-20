Турция объявила о новых ограничениях из-за COVID-19

Отныне граждане, не получившие вакцину от коронавирусной инфекции, перед посещением кинотеатров и концертных залов должны сделать ПЦР-тесты, которые также стали обязательными для учащихся и педагогов.– уточнил Реджеп Тайип Эрдоган.По его словам, в ряде районов Турции в настоящий момент существуют проблемы с прививочной кампанией. Глава страны отметил, что исследования по вакцинации проводятся и будут проводиться на добровольной основе.Напомним, что первый случай заражения COVID-19 в Турции был зафиксирован 10 марта 2020 года. Положительный результат теста на коронавирус получил местный житель, который прибыл из Египта.