Турция объявила дату окончания пляжного сезона

В этом году пляжный сезон будет длиннее, чем обычно. Дату его завершения назвал президент Ассоциации инвесторов туризма Антальи (TİSOYAB) Хусейн Айдоган, передает газета Türkiye Turizm.
"Туристический сезон закроется через месяц – с 10 по 15 ноября", – рассказал он и добавил, что закрыто будет около 80% отелей. Остальные 20% продолжат принимать туристов зимой.
Специалист подчеркнул, что на фоне пандемии COVID-19 туристический сезон на курортах Турции начался позднее обычного – не в начале мая, а с 22 июня. Следовательно, и закончится он позже.
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