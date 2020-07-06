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Турция не дождется этим летом немецких туристов

Немецких туристов этим летом не будет на курортах Турции. Туроператоры Германии по распоряжению властей до 1 сентября сняли все предложения по отдыху в Турции, сообщает atorus. Немецких туристов переориентируют на курорты Испании, Португалии, Греции и Кипра.


Таким образом, Турция потеряла один из ключевых для туротрасли страны рынков. Аналогичную позицию заняли и власти Нидерландов и Швейцарии. 

Турция не вошла в список из 14 стран, гражданам которых с 1 июля разрешено посещать страны ЕС. Соответственно, не открыт турпоток и в обратном направлении.

Из больших европейских игроков не закрыла Турцию для своих туристов Великобритания, британцам не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин после отдыха на турецких курортах.

В этой связи можно ожидать интересных ценовых предложений на летний отдых в Турции, полагают эксперты. К тому же, скорее всего, в этом сезоне, будет больше предложений по популярным отелям.

Фото: pixabay

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