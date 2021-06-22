Турция начала третью фазу испытаний своей вакцины Turcovac

– сказал он. В ходе третьей фазы вакцину проверят на добровольцах.Эрдоган также "призвал граждан и их близких взять на себя ответственность за свою защиту, выполнить долг и вакцинироваться".– рассказал он.В понедельник были анонсировано снятие с 1 июля ограничительных мер и локдауна, которые действуют в стране на протяжении последних месяцев. Отменят комендантский час, передвижение внутри турецких населенных пунктов и городов.