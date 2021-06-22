В Турции проходит третья фаза испытаний собственной вакцины против COVID-19. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала NTV президент Турции Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
– Важно создать собственный препарат, чтобы спасти жителей от эпидемии. Сейчас мы на финальном этапе, начата третья фаза испытаний. Название Turkovac, как мне кажется, очень хорошо подходит, – сказал он. В ходе третьей фазы вакцину проверят на добровольцах.
Эрдоган также "призвал граждан и их близких взять на себя ответственность за свою защиту, выполнить долг и вакцинироваться".
– Нам удается идти в ногу по темпам вакцинации в том числе и благодаря полученным из Германии и Китая препаратам. Мы планируем в ближайшие недели задействовать в компании вакцинации все группы населения в возрасте от 18 лет, – рассказал он.
В понедельник были анонсировано снятие с 1 июля ограничительных мер и локдауна, которые действуют в стране на протяжении последних месяцев. Отменят комендантский час, передвижение внутри турецких населенных пунктов и городов.
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Турция начала третью фазу испытаний своей вакцины Turcovac
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