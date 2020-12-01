Страны подписали соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.
«Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение», – сказано в коммюнике Министерства национальной обороны Турции.
Также в ведомстве подчеркнули, что сейчас «ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования центра».
Детали документа не сообщаются.
Фото: ТАСС
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Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху
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