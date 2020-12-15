Туроператоры решили отказаться от отправки белорусов на горнолыжные курорты Северной Македонии

– проинформировали в РСТО.В РСТО уточнили, что на программе работали два туроператора.– констатировали в организации.В РСТО также предположили, что эта зима «в целом, видимо, окажется «невыездной» для белорусских горнолыжников», поскольку из еще недавнего скромного выбора направлений для такого отдыха предложения «уходят одно за другим»:Фото Республиканского союза туристических организаций