Туроператоры решили отказаться от отправки белорусов на горнолыжные курорты Северной Македонии

Белорусские туроператоры приняли решение о снятии чартерной программы в Северную Македонию, говорится в сообщении на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО).
– По сообщению консолидатора рейса, компании «Аэротрэвел», туроператоры приняли решение пока не осуществлять чартерную программу в Северную Македонию, – проинформировали в РСТО. – Программа состояла минимум из трех рейсов: 26 декабря, 2 и 9 января. Первоначально планировалось, что борт «Белавиа» полетит из Минска в албанскую Тирану, а оттуда туроператоры повезут туристов на горнолыжные курорты Маврово и Попова Шапка. Затем планы поменялись, и аэропортами прилета должны были стать, на выбор, северо-македонские Скопье или Охрид.
В РСТО уточнили, что на программе работали два туроператора.
– К сожалению, общая эпидемиологическая ситуация в Беларуси и Европе, необходимость карантинных мероприятий по возвращении на родину не позволили загрузить программу, – констатировали в организации. – По состоянию на 14 декабря проданной оказалась приблизительно четверть программы, и консолидатор принял решение не рисковать – снять заявленные чартеры. Как сообщают менеджеры туркомпаний, потенциальные туристы выражают заинтересованность в программе, звонков много, бронирований недостаточно. Все-таки год оказался, мягко говоря, не слишком удачным для премьер. А нынешний зимний сезон омрачился второй волной ковидных заболеваний, что кардинально влияет на выбор направлений для путешествий.
В РСТО также предположили, что эта зима «в целом, видимо, окажется «невыездной» для белорусских горнолыжников», поскольку из еще недавнего скромного выбора направлений для такого отдыха предложения «уходят одно за другим»:
– Сербский курорт Копаоник под большим вопросом из-за антиковидных мероприятий в Сербии (комендантский час, постоянно грозящий локдаун). Уже ясно, что в обозримом будущем не поедут белорусы и в украинский Буковель, на который делали основную ставку фирмы, продающие бюджетный лыжный отдых. В январе Украина решила закрыться на карантин. […] Все горнолыжные европейские курорты закрыты от нас надежно, по всей вероятности, до весны, включая Болгарию, на которую до последнего оставались надежды. Остаются только турецкие курорты – Улудаг и Паландокен. Туда белорусы могут попасть рейсами через Стамбул. Правда, по сообщениям операторов, очередей из желающих приобрести турпакеты на турецкие горнолыжные курорты не образовывается.
Фото Республиканского союза туристических организаций
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Туроператоры решили отказаться от отправки белорусов на горнолыжные курорты Северной Македонии
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