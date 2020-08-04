Туроператоры: организованный поток туристов в Украину пока сдерживает необходимость самоизоляции по возвращении

Белорусские туроперторы, осуществляющие отправку белорусов в Украину после снятия ограничений, отмечают, что их потенциальных клиентов сдерживает необходимость самоизоляции возвратившихся из этой страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Республиканского союза туристических организаций (РСТО).





— Пока действует правило обязательной 14-дневной самоизоляции по прибытии из Украины в Беларусь. Как комментируют в туристических компаниях, это правило не останавливает индивидуальных путешественников, желающих отправиться на отдых, но серьезно тормозит организованный поток туристов, — говорится в сообщении. — Ожидаем, что белорусский Миндзрав уже в ближайшие дни обновит информацию и внесет Украину в список стран, возвращаясь из которых, не нужна самоизоляция.

Как сообщалось ранее, 1 августа Украина обновила список стран, входящих в «красную» и «зеленую» зоны. Данная классификация определяет требования по самоизоляции или сдаче теста на COVID-19 после возвращения из-за рубежа. Гражданам стран «зеленого» списка с 1 августа не нужно проходить самоизоляцию и сдавать тесты. Беларусь вошла в «зеленый» список.

— По нашей информации, несколько отечественных турфирм уже отправили несколько групп туристов в Затоку, не дожидаясь снятия карантина и отмены тестов, — заметили в РСТО. — Наши туристы сдавали ПЦР-тесты в Киеве и отправлялись далее по маршруту. Но, безусловно, все ожидали снятия ограничений.

В Республиканском союзе туристических организаций напоминают, что, по новым правилам, люди, которые приезжают из страны «зеленой зоны», в том числе из Беларуси, должны иметь полис медицинского страхования. Украинцы и иностранцы, путешествующие из стран «красной зоны», должны также иметь полис медицинского страхования, в то же время обязаны или находиться 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

— Таким образом, направление, входящее в топ-3 белорусского выездного туризма, вслед за Египтом и Турцией открывается для наших путешественников, — резюмировали в РСТО.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в этой стране 73.158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39876 пациентов выздоровели. Проведено 1.067.006 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 3 августа составляло 31.544. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения — во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. На стационарном лечении находилось 4772 человека, из них 125 были подключены к аппарату ИВЛ.

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