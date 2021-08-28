Tурнир по силовому экстриму Gomel Strong Battle 2021 - стрим

В Гомеле проходит открытый турнир по силовому экстриму Gomel Strong Battle 2021. На стадионе «Луч» собрались настоящие богатыри со всей страны. Свою силу сегодня демонстрируют именитые атлеты (среди них участник чемпионата мира Влад Ильющиц) и просто любители «железа». Зарегистрироваться на турнире мог любой участник, главное, трезво оценить свои физические возможности, задания непростые. Силачам, которые легче 95 килограммов, предстоит на время поднимать гирю в 38 кг, бревно - 75 кг и штангу - 80 кг. Для мужчин потяжелее – эти задачи равны 65, 100 и 105 кг. В силовой эстафета участники будут кидать камни весом более 130 кг и носить коромысло от 200 кг. Главной фишкой турнира станет задание с туристическим автобусом. Каждый участник попробует сдвинуть с места это огромное транспортное средство, полное пассажиров, и протянуть 20 метров.