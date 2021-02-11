Недавно сообщалось про исчезновение туристов на перевале Дятлова в Свердловской области. Но потом стало известно, что с туристами все хорошо, сообщает РИА Новости.
Группа русских туристов отправилась на перевал Дятлова, чтобы почтить память погибших там в 1959 году путешественников. Они должны были вернуться из поездки утром 10 февраля, однако не выходили на связь, началась паника. Позже в МЧС уточнили, что туристы благополучно добрались до Екатеринбурга. Стало известно, что москвичи не зарегистрировались перед походом.
Один из туристов рассказал о возникших во время поездки трудностях:
– Мы застряли на озере, опоздали на полдня, потому что связь была не везде, сломалась спутниковая тарелка. По этой причине нас и потеряли.
Он также указал на ухудшение погодных условий.
– Тяжелая тропа, она была не разбита, плюс наледь. Мы часто застревали, приходилось прорывать, – добавил собеседник.
Турист отметил, что, несмотря на трудности, перевал впечатлил всех участников группы.
Перевал Дятлова на Северном Урале знаменит тем, что здесь зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Существует более сотни различных версий насчет гибели туристов. Среди них –и паранормальные явления, и испытания новой военной техники.
Спустя 60 лет после трагедии из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества Генпрокуратура начала проверку. В июле 2020 года замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков поделился ее итогами. По его словам, к трагедии привела снежная лавина и то, что туристы из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку. Он поделился, что на этом вопрос о причинах гибели группы Дятлова закрыт.
Фото: m24.ru
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Туристы прокомментировали свое "исчезновение" на перевале Дятлова
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