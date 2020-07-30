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Туристы назвали лучшие рестораны мира

Рейтинг лучших заведений был составлен пользователями портала TripAdvisor, сообщает РИА Новости.

Два из трех лучших ресторанов мира оказались французскими - Auberge Du Vieux Puits и La Ville Blanche.

Они специализируются на европейской и французской кухне. Такие результаты туристического голосования были опубликованы на популярном сайте TripAdvisor. В тройке также вошло заведение Chila, котрое находится в Аргентине.

В десятку также вошли ресторан The Black Swan в Англии. Leo в колумбийской Боготе,

"040" в Сантьяго, Ise Sueyoshi в Японии и другие. В список также вошли рестораны из Германии, Китая, ЮАР, Испании, Нидерландов, Италии, Новой Зеландии, Израиля, США и Мексике.

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