Многие стали отменять свои новогодние поездки в Санкт-Петербург из-за усиления ограничений в городе на период праздников, сообщает телеканал «МИР24».
"Ограничения, установленные на время зимних праздников, спровоцировали массовую отмену туристических поездок в город. Эксперты считают, что туристы еще успеют сменить направление и запланировать другую поездку, – пояснили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Вместе с тем в РСТ опасаются, что инициатива властей Петербурга может негативно сказаться на новогоднем спросе в целом или вызвать цепную реакцию запретов в других субъектах РФ.
Туроператоры вынуждены возвращать туристам деньги. В качестве замены путешественникам предлагают альтернативные варианты – Калининград, Вологду или Северный Кавказ. Возможно, туристы обратят внимание на Ленинградскую область – там пока нет жестких ограничений и можно посетить музеи, зарядиться адреналином на горнолыжных курортах либо уединиться в живописных местах и отдохнуть за городом в коттеджах.
"К концу октября туристический поток в Санкт-Петербург снизился на 70%. Вероятнее всего, новогодние меры пагубно отразятся на статистике", – прокомментировали туроператоры.
Фото: pixabay.com
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Туристы из-за антиковидных мер стали отказываться от поездок в Санкт-Петербург на Новый год
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