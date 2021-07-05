1 июля 2021 года был обновлен список стран, туристам из которых разрешен въезд в ЕС без ограничений. Эти государства перечислены на сайте Республиканского союза туристических организаций.
В список не попали Беларусь и Россия. После обновления в нем оказались 24 государства:
Албания;
Армения;
Австралия;
Азербайджан;
Босния и Герцеговина;
Бруней-Даруссалам;
Израиль;
Иордания;
Канада;
Катар ;
Китай, при условии подтверждения взаимности;
Ливан;
Молдова;
Новая Зеландия;
Руанда;
Саудовская Аравия;
Северная Македония;
Сербия;
Сингапур;
Соединенные Штаты Америки;
Таиланд;
Черногория;
Южная Корея;
Япония.
Фото: pixabay.com
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Туристы из каких стран без ограничений могут въезжать в Евросоюз: обновленный список
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