В течение дня туристы вернуться в отели Мармариса. Они были эвакуированы из-за вспыхнувшего на курорте лесного пожара, сообщает ТАСС.
Об этом рассказал атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов в эфире телеканала "Россия-24".
- По данным на пятницу 12:00, как сообщали местные власти, пожарная опасность для отелей миновала. Большинство гостиниц работают в обычном режиме и принимают туристов. В течение дня запланировано возвращение всех туристов в отели по месту их отдыха, - пояснил он.
Лесной пожар начался в среду, 27 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительной информации, из-за сильной жары в регионе. На следующий день пожары вспыхнули и в других провинциях, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, а пострадавших - 183.
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Туристов, эвакуированных из-за лесного пожаров в турецком Мармарисе, вернули в отели
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