Туристов, эвакуированных из-за лесного пожаров в турецком Мармарисе, вернули в отели

Об этом рассказал атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов в эфире телеканала "Россия-24".пояснил он.Лесной пожар начался в среду, 27 июля недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции, по предварительной информации, из-за сильной жары в регионе. На следующий день пожары вспыхнули и в других провинциях, включая курортные Айдын и Муглу. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число погибших в результате пожаров достигло четырех, а пострадавших - 183.