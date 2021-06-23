В областном центре 23 и 24 июня состоится туристический слет "Экофорум-2021". Участие примут представители учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, передает БЕЛТА со ссылкой на городскую организацию ОО "БРСМ".
Более 200 студентов региона проведут два летних дня в районе речной базы "Бухта капитанов". Они разделятся на шестнадцать команд. Сборные будут соревноваться в турнирах по мини-футболу и волейболу. Силу и сноровку ребята проявят при перетягивании каната и метании карабина. Организуют и творческие конкурсы. Участники смогут попробовать себя и в увлекательном фотокроссе. Во время форума молодежи предложат создать экоплакаты.
Команды-победители, включая обладателей специальных номинаций, получат дипломы и подарки.
Организаторами выступают Гомельский горисполком и городская организация ОО "БРСМ".
Фото: архив БЕЛТА
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Туристический слет "Экофорум-2021" соберет в Гомеле более 200 участников
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