Республиканский союз туристических организаций предлагает Министерству здравоохранения исключить из списка некоторые стран, по возвращении из которых в Беларусь предусмотрен обязательный карантин. Об этом сообщает Минск-Новости со ссылкой на РСТО.
Это касается Турции и Грузии: там сейчас наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. В актуальном списке Минздрава эти страны попадают в "красную зону". По возвращении оттуда следует отправляться на десятидневную самоизоляцию.
В обращении РСТО также указывается на необходимость совершенствования сертификата вакцинации. На документе, который сейчас получают люди после вакцинации, не всегда присутствует QR-код. В то время как в некоторых странах, например в Египте, от въезжающих иностранцев требуют, чтобы на сертификате присутствовал такой код.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1745
Турфирмы Беларуси предлагают Минздраву отменить самоизоляцию после нахождения в Турции и Грузии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы