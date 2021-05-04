Отель приостановил работу по вине украинских туристов, которые решили отметить Пасху на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации газеты Türkiye, контролирующие органы узнали о произошедшем после того, как участники "вечеринки" поделились снимками в соцсетях.
В итоге отелю аннулировали сертификат "Безопасный туризм", который дает право работать в пандемию. В социальные сети и средства массовой информации попали изображения, на которых явно прослеживается нарушение мер по противодействию пандемии.
– Наши коллеги посетили отель. По протоколам, составленным в результате проведенных экспертиз, инцидент подтвердился, – заявил губернатор Антальи Эрсин Языджи.
В Турции с 29 апреля по 17 мая действует локдаун из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19: он подразумевает круглосуточный комендантский час – самый продолжительный в стране с начала пандемии.
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с республикой с 15 апреля по 1 июня. Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, именно из этой страны россияне завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса.
Фото: pixabay.com
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Турецкий отель закрыли из-за украинцев
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