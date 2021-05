Турецкие отели не планируют отказываться от системы all inclusive

обозначил собеседник агентства.Он также выразил мнение, что в турецких отелях с системой all inclusive "более распространенными могут стать рестораны a la carte, то есть с обслуживанием по меню".- пояснил представитель TUROFED.Спекуляции на тему отмены системы all inclusive в турецких отелях возникают практически каждый год, но эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае прошлого года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем "все включено" и "шведский стол" в республике. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией коронавируса нового типа постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки - теперь выбранные ими блюда выдаются поварами или официантами.Фото: pixabay.com