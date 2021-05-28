Турецкие отели после пандемии коронавируса не будут отказываться от системы all inclusive, но ассортимент блюд может сократиться. Об этом рассказал сегодня в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED).
- Введенная в период пандемии практика подачи обслуживающим персоналом некоторых продуктов в ресторанах со шведским столом будет применяться и дальше. У туристов уже больше не будет той чрезмерной свободы, которая была до пандемии. Это обусловлено ростом цен на продукты. Кроме того, необходимо принимать меры предосторожности с точки зрения здоровья наших гостей, - обозначил собеседник агентства.
Он также выразил мнение, что в турецких отелях с системой all inclusive "более распространенными могут стать рестораны a la carte, то есть с обслуживанием по меню".
- В мире в целом отдается предпочтение этим типам питания из экономических соображений, а также из-за соответствия стандартам гигиены и стремлению минимизировать отходы, - пояснил представитель TUROFED.
Спекуляции на тему отмены системы all inclusive в турецких отелях возникают практически каждый год, но эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае прошлого года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем "все включено" и "шведский стол" в республике. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией коронавируса нового типа постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки - теперь выбранные ими блюда выдаются поварами или официантами.
Фото: pixabay.com
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Турецкие отели не планируют отказываться от системы all inclusive
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