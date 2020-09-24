Руины, бывшие когда-то крупным производственным цехом, обнаружили на западе государства. Там производили текстиль, сообщает «Российская газета».
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О направленности промышленности на древней фабрике свидетельствуют найденные там аксессуары и остатки ткацкого станка. Возраст находок варьируется в промежутке от 3700 до 4000 лет.
Раскопки на кургане Бейчесултан в западной провинции Денизли, где и нашли фабрику, археологи проводят уже с прошлого года, пишет Daily Sabah.
– Еще в прошлом году мы сделали некоторые захватывающие открытия, связанные с ранним производством текстиля, – отметил руководитель раскопок Эшреф Абай. – В этом году мы обнаружили остатки здания, в котором находились части ручного ткацкого станка, а также мельницу, возраст которой составляет около 4000 лет.
Ранее в этом же регионе уже были обнаружены детали ткацких станков и текстильные материалы, возраст которых оценивается в 3600 лет. Археологи уверены, что их новое открытие доказывает: Бейчесултан специализировался на производстве тканей.
Фото: pixabay.com
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Турецкие археологи откопали 4000-летнюю фабрику
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