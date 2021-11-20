Турецкая газета: Меркель дважды позвонила Лукашенко и попросила его о помощи

Все, что волнует господствующие силы ЕС, - не допустить въезда лиц, ищущих убежища, в Евросоюз, прибегнув к любым методам. А тот факт, что в этих условиях право на убежище отменяется, озвучивается очень немногими. Об этом пишет турецкая газета Evrensel, сообщает портал ИноСМИ.Ru.

По мнению турецкого издания, происходящее в эти дни на польской границе в очередной раз демонстрирует лицемерность европейской дипломатии и собственных интересов Евросоюза:

- И главный из них состоит в том, чтобы вести торг с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого они пытались свергнуть всевозможными способами после выборов 9 августа 2020 года. Чтобы положить конец драме с беженцами, канцлер Германии Ангела Меркель дважды позвонила Лукашенко, которого сама лично называла «диктатором», и попросила его о помощи. Отныне Лукашенко, которого ЕС более года не признавал в качестве «законного главы государства» и контактного лица, теперь стал официальным визави. После второго звонка Меркель, состоявшегося в среду, 17 ноября, был достигнут результат.

Газета замечает:

- Тот факт, что в этих условиях право на убежище отменяется, озвучивается очень немногими. Неизвестно, сколько мигрантов, бежавших из своей страны в Беларусь и желающих перебраться оттуда в ЕС, прибыло по политическим, а сколько - по экономическим причинам. Тем не менее, поиск убежища является основным правом для тех, кого хотят лишить права на жизнь в стране, где они родились и выросли, и это прописано во многих международных документах. ЕС, фактически отменивший право на убежище, сейчас озабочен возведением стен на своих границах. Единственный вывод, который ЕС извлек из событий на белорусско-польской границе, - это плотное закрытие границ и отказ от предоставления убежища, одного из основных прав человека. Однако история человечества показала, что такие стены и строгие меры безопасности - не выход. Те, кто утрачивает надежду на жизнь в своих странах, непременно найдут способ преодолеть стены. Важно устранить причины, по которым люди вынуждены отправляться в опасное «путешествие надежды», идя на любой риск. Ожидать этого от капиталистического империализма, который питается войнами, эксплуатацией и бедностью, - просто утопия.