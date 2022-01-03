Турчин: вопрос придания Боровлянам статуса города требует детального обсуждения

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома, рассказал журналистам, о чем шла речь на его встрече с Президентом. Так, по словам губернатора, был обсужден широкий спектр вопросов: начиная от социально-экономического развития Минской области, развития сельского хозяйства и заканчивая целым рядом отдельных проектов. Подробно обсудили и статус деревни Боровляны. Некоторые местные жители высказывали предположение о том, что деревне можно было бы придать статус города.
– С момента посещения Президентом нашей областной больницы мы этот вопрос досконально изучили. Обсуждали с людьми, которые проживают на территории Боровлянского сельского Совета. Этот вопрос не столь однозначный, требует отдельного обсуждения по причине того, что люди пользуются преференциями жителей сельской местности в Боровлянах. В случае придания деревне статуса города эти преференции будут утрачены. А это затрагивает немалое количество людей, – рассказал губернатор и дополнил, что доложил об этом Президенту.
По словам Турчина, предстоит более широко посмотреть на проблему Минского района, в том числе и во взаимодействии с городом Минском:
– Где-то посмотреть, уточнить границы и Минского района, и Минска для того, чтобы выработать оптимальное решение административно-территориального устройства не в ущерб людям.
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