Турчин: в прошлом году в Минской области направили в сферу здравоохранения почти 240 миллионов рублей

Об этом председатель Минского облисполкома Александр Турчин рассказал сегодня в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» в проекте «Разговор у Президента»:

– Я сегодня докладывал Президенту о тех огромных ресурсах, которые мы направляли в сферу здравоохранения. Почти 240 миллионов рублей в прошлом году направили на выплату зарплаты, на медикаменты, строительство новых больниц, поликлиник и так далее. Это огромная сумма для области, даже такой большой, как Минская.

По словам губернатора, на сегодня ситуация с коронавирусом в области достаточно стабильная:

– Хотя мы не можем позволить себе расслабиться. Потому что видим ситуацию в Европе, в России, и мы готовы к новой волне. Вакцинация идет достаточно активно. Думаю, 50 процентов или близко к этому на 1 января у нас будет. Конечно, не все районы идут равномерно. Мы используем метод убеждения в этой работе, чтобы люди понимали, что без вакцинации защитить себя от тяжелых последствий коронавируса достаточно сложно.