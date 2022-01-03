Турчин: уровень заработной платы – один из определяющих показателей развития региона или предприятия

Об этом председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин заявил в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» в программе «Разговор у Президента». Губернатор Минской области также добавил, что в прошлом году средняя заработная плата по Минской области составила полторы тысячи рублей.

– Но это как средняя температура по больнице, – провел аналогию Александр Турчин. – Поэтому для меня не принципиальна ситуация по предприятиям. Потому что в региональном развитии мы видим, что некоторые регионы, на мой взгляд, отстают по уровню заработной платы. Для этого есть объективные и субъективные причины. На какие-то регионы, как на Мядельский, повлияла пандемия. В свое время заполнение санаториев и сыграло свою роль.

При этом, по словам губернатора, уровень зарплаты в сельскохозяйственных районах имеет прямую корреляцию с тем, как эффективно работает эта отрасль, и какой уровень зарплат складывается в регионе. На основе этих данных и складывается вывод: где и над чем надо поработать.

– Опять же отрадно, что в отрасли сельского хозяйства заработная плата остается на уровне более 1100 рублей. Я вспоминаю относительно недавние времена: еще лет 7-8 назад, когда 31-го числа мы всегда напряженно сидели и закрывали (ведомости по заработной плате – Прим. Ред.). Сейчас же на протяжении этого года, 25-го числа каждого месяца фактически на 99 процентов заработная плата закрывается. И что меня радует, это в отрасли сельского хозяйства. Поэтому 31 декабря 2021 года у нас была спокойная, безавральная работа. Я считаю, что в этом большая заслуга эффективной работы экономики, потому что сегодня мы не авансируемся на переработке – то есть это заработанные деньги сельского хозяйства. Да и не только сельского хозяйства – любой отрасли экономики.