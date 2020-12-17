Об этом председатель Минского облисполкома Александр Турчин рассказал журналистам по итогам встречи с Президентом. Он, в частности, отметил, что уже вторую неделю область находится на плато:
– Мы не падаем и не растем и по количеству выявленных случаев ковид-инфекции, и по людям, которые поступают к нам с пневмониями.
По словам губернатора, минувшей весной после такой ситуации началось снижение заболеваемости в Минской области:
– Сложно говорить, что сейчас будет точно так же, но приблизительно можем спрогнозировать, что, наверное, до конца января мы будем находиться в стабильно тяжелом положении. Больных много, но система здравоохранения Минской области с этим успешно справляется.
Фото: БЕЛТА
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Турчин: система здравоохранения Минской области успешно справляется с коронавирусной инфекцией
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