Турчин проинспектировал строительство жилья для медиков в деревне Зацень под Минском

На Минщине с нарастающим эффектом осуществляется строительство арендного жилья. Одна из приоритетных задач жилищной политики – обеспечить комфортными бытовыми условиями работников здравоохранения.
Сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин познакомился с результатами строительства на участке малоэтажной застройки в деревне Зацень под Минском, где возведено семь усадебных двухэтажных домов в качестве арендного жилья для медицинских работников Минского района и области.
Пять семей будут заселены в коттеджи премиум-класса и два дома предназначены для одновременного проживания минимум 16 человек – молодых специалистов и тех, кто еще не успел создать семью.
Изначально эти дома строились для реализации на коммерческом рынке. Несколько лет они простаивали и весной прошлого года облисполкомом было принято решение подготовить эти объекты для предоставления арендного жилья медицинским работникам. Александр Турчин дал высокую оценку качеству выполненных работ и поделился планами по строительству жилья в регионе для работников не только здравоохранения, но и других сфер:
– Для работников и специалистов социальной сферы мы будем строить дома и квартиры в каждом районе области. Учитывая сложившуюся в последнее время мобильность трудовых ресурсов, сегодня все более востребован именно арендный вариант. Молодежь не спешит приобретать жилье в собственность. Многие молодые специалисты не всегда стремятся строить будущее там, куда были распределены, кому-то предлагают лучшие условия, например, и они переезжают. При этом предоставление арендного жилья играет важную роль для привлечение трудовых ресурсов в различные сферы экономики того или иного региона, как и материальная составляющая, уровень заработной платы. Особенно актуально создание условий для молодежи в сельской местности. Поэтому мы сегодня активно в этом плане работаем для того, чтобы обеспечить квалифицированными кадрами сельскохозяйственную отрасль. Сегодня есть такая тенденция, что даже на селе молодежь предпочитает отдельным домам уютные квартиры. С учетом этого мы разрабатываем наиболее удобные проекты. В этом году эту тему детально проработаем, чтобы со следующего года, подключив наши домостроительные комбинаты, могли более активно заниматься строительством жилья в сельской местности.
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Турчин проинспектировал строительство жилья для медиков в деревне Зацень под Минском
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ