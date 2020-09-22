Турчин проинспектировал строительство жилья для медиков в деревне Зацень под Минском

Сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин познакомился с результатами строительства на участке малоэтажной застройки в деревне Зацень под Минском, где возведено семь усадебных двухэтажных домов в качестве арендного жилья для медицинских работников Минского района и области.Пять семей будут заселены в коттеджи премиум-класса и два дома предназначены для одновременного проживания минимум 16 человек – молодых специалистов и тех, кто еще не успел создать семью.Изначально эти дома строились для реализации на коммерческом рынке. Несколько лет они простаивали и весной прошлого года облисполкомом было принято решение подготовить эти объекты для предоставления арендного жилья медицинским работникам. Александр Турчин дал высокую оценку качеству выполненных работ и поделился планами по строительству жилья в регионе для работников не только здравоохранения, но и других сфер: