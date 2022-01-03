Турчин: проблем с насыщением потребительского рынка не будет

«Не должно быть существенного ценового диспаритета с нашим партнером по Союзному государству при условии открытых границ. Дефицит – это худшее зло, чем наличие товаров по какой-то не самой дешевой цене», – заявил Александр Турчин.
Губернатор Минской области подчеркнул, что анализирует и видит мировые цены на удобрения как одну из составляющих для продукции растениеводства. Рост в текущем году на азотные и калийные удобрения составляет более чем в два раза – это одна из самых весомых составляющих себестоимости продуктов растениеводства. Поэтому, по оценкам Александра Турчина, дешеветь точно ничего не будет. Наоборот, все будет дорожать.
Об этом в том числе шел разговор сегодня у Главы государства. Александр Турчин рассказал о планах Минской области. По его мнению, именно в сельском хозяйстве важнейшая задача, которая стоит сегодня перед руководством области, – обеспечение продукцией растениеводства в полном объеме.
Анастасия Целюк.
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