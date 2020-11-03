Турчин поздравил с юбилеем экс-председателя Миноблисполкома

Фото Инны КОРОЛЕНОК

Как сообщили в пресс-службе облисполкома, Александр Генрихович подготовил юбиляру приятный сюрприз, приехав к нему домой в поселок Марьяливо. Петр Пётух возглавлял область в непростое время – в 1994–1998 годах. Виновник торжества вспомнил, что тогда в магазинах не хватало продуктов, поэтому стояла серьезная задача по обеспечению продовольственной безопасности. На Минщине стали активно развивать сельское хозяйство, инвестировать в промышленность и здравоохранение.Петр Петрович показал себя ответственным и грамотным руководителем. За вклад в социально-экономическое развитие области Александр Турчин вручил ее экс-главе почетную грамоту облисполкома и подарок.Юбиляр был тронут внимаем, скромно добавив к словам благодарности за внимание, что с самыми сложными задачами на работе и в жизни ему всегда помогала справляться поддержка семьи, родных и близких.