Глава центрального региона Александр Турчин сегодня тепло поздравил с 70-летием бывшего председателя Миноблиисполкома Петра Пётуха.
Как сообщили в пресс-службе облисполкома, Александр Генрихович подготовил юбиляру приятный сюрприз, приехав к нему домой в поселок Марьяливо. Петр Пётух возглавлял область в непростое время – в 1994–1998 годах. Виновник торжества вспомнил, что тогда в магазинах не хватало продуктов, поэтому стояла серьезная задача по обеспечению продовольственной безопасности. На Минщине стали активно развивать сельское хозяйство, инвестировать в промышленность и здравоохранение.
Петр Петрович показал себя ответственным и грамотным руководителем. За вклад в социально-экономическое развитие области Александр Турчин вручил ее экс-главе почетную грамоту облисполкома и подарок.
Юбиляр был тронут внимаем, скромно добавив к словам благодарности за внимание, что с самыми сложными задачами на работе и в жизни ему всегда помогала справляться поддержка семьи, родных и близких.
Фото Инны КОРОЛЕНОК
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Турчин поздравил с юбилеем экс-председателя Миноблисполкома
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