Турчин поздравил с Днем Победы почетного гражданина Минской области и Героя Социалистического Труда

– подчеркнул Александр Турчин.Ветеран был тронут вниманием и теплыми словами. Сказал, что следит за новостями, гордится своей страной и успехами Минской области.Биография ветерана, вместившая целую эпоху, ознаменована множеством побед как на фронтовых дорогах, так и в мирной жизни. После войны работал секретарем Гомельского обкома комсомола. Окончив Минскую высшую партийную школу при ЦК КПБ, стал секретарем Бобруйского обкома комсомола. С 1952 по 1958 год был секретарем Слуцкого райкома партии, с 1958 по 1961-й – председателем Слуцкого райисполкома, с 1961 по 1970 год – первым секретарем Любанского райкома партии Минской области. С 1975 по 1980-й являлся заместителем председателя Комитета народного контроля БССР.В 1966 году Александр Иванович Слобода был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Кроме этой награды, на счету юбиляра также два ордена Красного Знамени, орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Почета, более 20 медалей, а также множество почетных грамот БССР, две Благодарности Президента Республики Беларусь.