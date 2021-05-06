Для почетного гражданина Минской области Александра Ивановича Слободы День Победы – праздник особый. Ветеран Великой Отечественной войны прошлым летом отпраздновал вековой юбилей. Много земляков поздравляли тогда выдающегося человека. В их числе – председатель Миноблисполкома Александр Турчин, который пообещал прийти и на 101-й день рождения, однако решил нанести визит раньше, чтобы поздравить ветерана и с Днем Победы. Теплые слова от главы центрального региона Александр Иванович принимал сегодня.
– Благодаря таким людям, как вы, мы сегодня живем в независимой стране, – подчеркнул Александр Турчин. – Ваш боевой путь заслуживает уважения, но и трудовые заслуги на благо области мы очень ценим.
Ветеран был тронут вниманием и теплыми словами. Сказал, что следит за новостями, гордится своей страной и успехами Минской области.
Биография ветерана, вместившая целую эпоху, ознаменована множеством побед как на фронтовых дорогах, так и в мирной жизни. После войны работал секретарем Гомельского обкома комсомола. Окончив Минскую высшую партийную школу при ЦК КПБ, стал секретарем Бобруйского обкома комсомола. С 1952 по 1958 год был секретарем Слуцкого райкома партии, с 1958 по 1961-й – председателем Слуцкого райисполкома, с 1961 по 1970 год – первым секретарем Любанского райкома партии Минской области. С 1975 по 1980-й являлся заместителем председателя Комитета народного контроля БССР.
В 1966 году Александр Иванович Слобода был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Кроме этой награды, на счету юбиляра также два ордена Красного Знамени, орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Почета, более 20 медалей, а также множество почетных грамот БССР, две Благодарности Президента Республики Беларусь.
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Турчин поздравил с Днем Победы почетного гражданина Минской области и Героя Социалистического Труда
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