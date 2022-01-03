Турчин: понять логику наших соотечественников, призывающих к санкциям, достаточно сложно

Такое мнение в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» в программе «Разговор у Президента» озвучил председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин. В связи с этим он акцентировал внимание, что ключевой задачей руководителей предприятий, которые попали под санкции, становится минимизация их негативного влияния:

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– Говорить о том, что санкции не оказывают никакого влияния и воздействия, – это не совсем правильно. Потому что возникают определенные трудности, которые нужно преодолевать. По крайней мере, на текущем этапе наши предприятия, на мой взгляд, способны работать в этих условиях. Конечно, приходится прикладывать максимум усилий, искать нестандартные ходы для того, чтобы предприятия не останавливались и люди на себе не почувствовали влияния санкций. Потому что иногда понять логику введения этих санкций достаточно сложно. Особенно наших соотечественников, которые призывают к введению санкций. На мой взгляд, это за гранью понимания и за гранью разума. При чем здесь простые люди, которые работают на этих предприятиях, получают зарплату и кормят свои семьи? У них нет других источников дохода, в отличие от людей, которые к этим санкциям призывают. Поэтому заработная плата – единственный источник их существования. Мне кажется, пусть это останется на совести тех людей, хотя есть ли она у таких людей?