Турчин: наша обрабатывающая промышленность очень хорошо развита

– отметил Александр Турчин.По мнению губернатора Минской области, наши хозяйства и фермеры сегодня ничем не хуже польских для того, чтобы выращивать и поставлять на полки магазинов качественную продукцию. Для аграрного бизнеса продовольственное эмбарго будет толчком в плане реализации тех или иных инвестиционных проектов.