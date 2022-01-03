Турчин: наша обрабатывающая промышленность очень хорошо развита

«У нас хорошо развита обрабатывающая промышленность. К примеру, молочная, мясная продукция. Те группы товаров, которые мы не производили или производили в незначительном количестве, мы достаточно оперативно сможем заместить. И, скажем так, объемы реализации этого производства внутри страны не столь существенны. С другой стороны, мы понимаем, что экзотические фрукты мы вряд ли сможем выращивать в имеющихся условиях. На мой взгляд, достаточно других стран, где они выращиваются, производятся, с которыми у нас дружественные отношения. Проблем с поставками этих товаров в нашу страну быть не должно. Надеюсь, что это в том числе даст толчок к более активному импортозамещению по тем группам, которые мы, в принципе, можем производить», – отметил Александр Турчин.
По мнению губернатора Минской области, наши хозяйства и фермеры сегодня ничем не хуже польских для того, чтобы выращивать и поставлять на полки магазинов качественную продукцию. Для аграрного бизнеса продовольственное эмбарго будет толчком в плане реализации тех или иных инвестиционных проектов.
Анастасия Целюк.
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