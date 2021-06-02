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  2. Турчин: надо активнее информировать население о наших ежегодных планах и возможностях

Турчин: надо активнее информировать население о наших ежегодных планах и возможностях

Восемь обращений разного характера рассмотрел сегодня во время личного приема граждан в Марьиной Горке председатель Миноблисполкома Александр Турчин.


Одна из жительниц райцентра просила пересмотреть маршрут общественного транспорта. До ближайшей остановки, школы и других важных объектов инфраструктуры проживающим на ее улице приходится далеко идти. Ряд неудобств испытывают и жители других микрорайонов города. Как пояснили в райисполкоме, проблема известна. И пути ее решения местная власть прорабатывает. Решено продлить маршрут городского транспорта на 3,5 километра. Время исполнения упирается в финансирование. Необходимо оборудовать остановочные пункты. Изыскать на это нужно дополнительные средства. 

Александр Турчин обратил внимание, что сейчас подходящее время, чтобы начать делать остановки. Можно сделать половину из необходимого, но востребованный маршрут запустить. Вопрос будет детально изучен, чтобы оперативно сработать в интересах людей.

С проблемой, актуальной для многих жителей райцентра, обратился Александр Кирильчик. Для удобного и безопасного движения от второго железнодорожного переезда до улиц Октябрьской и Энгельса, горожанам, которые постоянно преодолевают этот маршрут не хватает тротуара или пешеходной дорожки. Да и освещения тоже здесь было бы не лишним. Заявитель продемонстрировал фото, как в разные годы выглядит проблемный для пешеходов участок дороги. И обратил внимание, что пользуется им много пожилых людей. Одним из вариантов разрешения этой ситуации может стать, по мнению главы региона, расширение дорожного полотна из асфальта. Это дешевле, чем строительство тротуара. Чтобы принять верное решение, также необходимо изучить трафик передвижения пешеходов по этому участку. 


Осталась довольна ответом губернатора сельчанка из агрогородка Блонь, которая пришла просить привести в порядок дорогу, разбитую осадками, на своей улице. Пояснила, что на ней живут многодетные семьи, молодежь.

– Сейчас как раз погода позволяет это сделать, – считает Александр Турчин. – И не стоит откладывать.
Председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Владимир Белоусов обратил внимание на благоустройство памятников и воинских захоронений в районе, перечислив места, где необходимо, на его взгляд, активизировать эту работу. По каждому будет проведено необходимое обследование и обозначен фронт работ.

Две многодетные мамы из поселка Дружный пожаловались на качество воды и формальное реагирование на их претензии со стороны водоканала. С этой проблемой тоже предметно разберутся, как и с ситуацией, которой также озабочена одна из женщин. Ее семья купила дом в Коробовичах, старательно ухаживают за своим участком. Но вот пустующая земля рядом зарастает бурьяном. Председателю сельисполкома не мешало бы присмотреться и принять меры, ведь такой пейзаж никак не красит деревню. Глава региона с такой позицией согласен. Порядок, если есть необходимость, будет наведен.


Подводя итоги общения, Александр Турчин отметил, что новых для себя вопросов, которых не слышал во время встреч с населением в других районах, не услышал:

– Тон задают трудности, связанные с ЖКХ. От простых, которые не требуют больших затрат и времени, до более масштабных и сложных. Это та сфера, с которой человек сталкивается каждый день. Все проблемы невозможно решить в течение одного года, но, на мой взгляд, мы правильно движемся. Может быть, надо активнее информировать население о ежегодных планах, о наших возможностях. Чтобы они понимали, когда решиться их проблема. И самое главное, что я всегда говорил: даешь обещание – должен обязательно выполнить. Проблемы, поднятые сегодня в Пуховичском рацоне, где-то мы и совместными усилиями с исполкомом решим. Важно здесь грамотно расставить приоритеты. Для нас важен каждый человек, но в первую очередь мы должны разобраться с теми трудностями, которые касаются большого количества наших граждан. 
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Фото: Андрей ЗАХАРОВ
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