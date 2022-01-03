Турчин: Минская область в прошлом году вышла на положительную динамику темпа роста в экономике

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома, докладывая Президенту о развитии региона, рассказал, что область работает в тех параметрах, которые были запланированы:
– Даже с учетом прошлого – ковидного –года мы вышли на динамику положительную темпа роста и в промышленности, и в сельском хозяйстве.
В связи с этим, по его словам, Минская область в прошлом году получила дополнительные ресурсы, львиная доля которых была направлена в медицину:
– Более 200 млн рублей в прошлом году мы направили в медицину. Это и зарплаты, и медикаменты, и строительство новых объектов. И на 1-е число (января. – Прим. ред.) по медицине мы не имеем никаких долгов.
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