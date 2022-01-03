Турчин: к нам обращается бизнес о строительстве логистических центров у МКАД-2

Потребность в участках под строительство логистических центров в Минской области есть, но строить их у первой кольцевой автодороги уже не очень правильно. Такое мнение в передаче «Разговор у Президента», вышедшей в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» высказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

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Губернатор Минщины сообщил, что областные власти выходили к Главе государства с предложением об актуализации генеральной схемы развития второй кольцевой автодороги:

– К нам обращается бизнес, в том числе крупный, – о строительстве логистических центров. Для их развития необходимы достаточно большие земельные участки, исчисляемые не одним гектаром земли. И, как правило, такие массивы всегда затрагивают либо земли сельхозназначения, либо лесного фонда, выделение которых необходимо согласовывать с Главой государства. Президент поддержал наше предложение – чтобы мы комплексно, один раз, внесли ему все участки на рассмотрение, чтобы в случае, если инвестор будет заинтересован, все это двигалось без волокиты и излишнего бюрократизма. Потребность в участках под строительство логистических центров есть. И мы видим, что строить их у первой кольцевой уже не очень правильно.