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Турчин: для Минской области остро стоит вопрос сельских кладбищ

Президент сегодня принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина. После общения с Главой государства губернатор сообщил журналистам, что среди прочих поручений Президент дал указание особое внимание уделить вопросу сельских кладбищ. 


– Для Минского района остро стоит вопрос сельских кладбищ. Президент дал поручение еще раз проработать те земельные участки, которые необходимы для расширения сельских кладбищ Минского района, и оперативно внести на рассмотрение Главе государства, – сообщил Турчин. 

Фото: БЕЛТА
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