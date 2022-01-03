Турчин: для Минской области остро стоит вопрос сельских кладбищ

Президент сегодня принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина. После общения с Главой государства губернатор сообщил журналистам, что среди прочих поручений Президент дал указание особое внимание уделить вопросу сельских кладбищ.
– Для Минского района остро стоит вопрос сельских кладбищ. Президент дал поручение еще раз проработать те земельные участки, которые необходимы для расширения сельских кладбищ Минского района, и оперативно внести на рассмотрение Главе государства, – сообщил Турчин.
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