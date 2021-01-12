Гражданку Турции с поддельным документом задержали в Национальном аэропорту Минск, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел вечером 8 января. 25-летняя иностранка прилетела в Минск из Киева. Обложка ее документа была странной и вызвала подозрения.
– Для оформления девушка предоставила национальный паспорт гражданина Турции. Но обложка была совершенно от другого документа: ее позаимствовали из турецкого служебного паспорта, – рассказали в ГПК.
Через Беларусь девушка направлялась в Чехию, а именно служебный паспорт Турции дает право его владельцу пересекать границы стран ЕС без визы.
Задержанная привлечена к административной ответственности за незаконное пересечение границы. Кроме того, за использование поддельного документа ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 380 УК Беларуси. Санкция этой статьи предусматривает до двух лет ограничения свободы.
Фото: БЕЛТА
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Турчанка с поддельным паспортом задержана в минском аэропорту
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