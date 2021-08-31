Тур: за год произошла колоссальная эволюция белорусского общества, и она продолжается

– поделился мнением журналист.Он добавил, что Александр Григорьевич был очень искренен, во время «Большого разговора» он несколько раз говорил, что выдает определенные секреты.– высказался журналист.По мнению обозревателя, когда говорят о том, что в Беларуси есть диктатура и Президент – строгий политический диктатор, это не совсем верно.– заключил гость ток-шоу.