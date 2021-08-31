Тур: за год произошла колоссальная эволюция белорусского общества, и она продолжается

В Беларуси все еще не умолкает обсуждение «Большого разговора с Президентом». О его итогах поговорили и сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с политическим обозревателем телеканала ОНТ Игорем Туром.
– "Большой разговор с Президентом" мне понравился тем, что мы смогли сравнить себя с коллегами из зарубежной прессы. Нам постоянно рисовали картину, что мы работать не умеем и находимся в диктатуре. Но мы видим, что западные журналисты читают вопросы с бумажки. Если бы так делал я, руководитель нашего телеканала Марат Марков строго-настрого меня отругал бы. И был бы совершенно прав, – поделился мнением журналист.
Он добавил, что Александр Григорьевич был очень искренен, во время «Большого разговора» он несколько раз говорил, что выдает определенные секреты.
– Например, о переговорах "нормандской четверки", как себя вели мировые политики. В большой дипломатии об этом говорить не принято. В этом большое преимущество Лукашенко. Он многое знает про всех. Например, приходящая фигура Франсуа Олланда ничего не значит в мировой политической истории, а мнение Лукашенко, хотят этого оппоненты или нет, веское и важное. К нему прислушиваются в том числе президенты западных стран, – высказался журналист.
По мнению обозревателя, когда говорят о том, что в Беларуси есть диктатура и Президент – строгий политический диктатор, это не совсем верно.
– Гораздо больше диктатуры выработано было в нас самих. Мы сами себе выстроили некоторые красные линии, за которые якобы заходить нельзя. В риторике не обостряем, на западных партнеров мы не нападаем. Рефлексируем спокойно на текущую повестку, аккуратно думаем по стратегическим направлениям. Но последний год показал, что нужно быть гораздо активнее. И когда журналисты и политологи стали пробовать вести себя иначе, оказалось, что так можно и нужно. За год произошла колоссальная эволюция белорусского общества, и она продолжается, – заключил гость ток-шоу.