Об этом заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» политический обозреватель телеканала ОНТ Игорь Тур.
– Я очень люблю формулировку, что крайняя степень демократии – это анархия. Например, литовский президент Гитанас Науседа ругал Беларусь за то, что мы не даем людям высказываться. Как только у них пошел минимальный намек на события, которые происходили в Беларуси в августе прошлого года, он стал заявлять, что демократия не есть анархия и призывал людей остаться дома. В Украине так же: разные силы демократию понимают по-своему, – поделился мнением журналист.
Говоря об Украине, обозреватель отметил, что постоянная смена президентов не приведет ни к чему хорошему.
– Чтобы президенту реализовать свои планы, нужно как минимум два срока – 10 лет. А те, кто приходит с командой три человека и говорит, что я выиграю выборы и все будет хорошо, это популисты, это невозможно, – высказался он.
Собеседник остановился и на литовской повестке.
– В Литве и Латвии другая ситуация с точки зрения населения: если им что-то не нравится в своей стране, они уезжают на заработки в Европу. В этом и есть экономическая проблема в Литве – отъезд граждан, – сказал он.
Игорь Тур высказался и о санкциях в отношении Беларуси.
– Когда прибалтийские политики говорят, мол, мы введем санкции и Беларусь не сможет организовывать поставки через наши порты, мы заявляем, что будем делать это через российские. У Прибалтийских стран все будет плохо, они рассчитывают на поддержку больших игроков ЕС, в основном Германии. Мне кажется, что, когда Меркель покинет свой пост, в Германии сложится иная ситуация с миграционным кризисом и несправедливым распределением средств и политических очков в Евросоюзе, следующее правительство будет более национально ориентированным, – поделился мнением тележурналист.