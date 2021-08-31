Тур: я очень люблю формулировку, что крайняя степень демократии – это анархия

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– поделился мнением журналист.Говоря об Украине, обозреватель отметил, что постоянная смена президентов не приведет ни к чему хорошему.– высказался он.Собеседник остановился и на литовской повестке.– сказал он.Игорь Тур высказался и о санкциях в отношении Беларуси.– поделился мнением тележурналист.Обозреватель ОНТ добавил, что мы больше не будем поддерживать такие страны, как Литва, Латвия и Эстония. Теперь каждый сам за себя, заключил гость студии.