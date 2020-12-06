Тульский «Арсенал» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче РПЛ

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ТАСС

Несмотря на то что динамовцы борются за медали, а «пушкари» – за сохранение прописки в элитном дивизионе футбольного чемпионата России, сегодня разница в классе практически не ощущалась. Встреча носила во многом равный характер, что отражают буквально все статистические показатели. И вполне логичным исходом, пожалуй, была бы ничья. Однако хозяева поля все-таки вырвали викторию.Единственный мяч забил Даниил Фомин, поразивший ворота «Арсенала» рикошетом от штанги на 45-й минуте игры.Благодаря этой победе московское «Динамо» обошло в турнирной таблице «Ростов» и «Локомотив» и поднялось на четвертое место (30 баллов). Выше располагаются только «Зенит» (35), «Спартак» (35) и ЦСКА (32).Четыре матча этого тура состоялись вчера. Московский «Локомотив», в составе которого провел почти всю игру и отметился голевым пасом Виталий Лисакович, взял верх над казанским «Рубином» – 3:1. «Тамбов» при участии Максима Володько, отыгравшего полностью весь матч, потерпел болезненное поражение от московского «Спартака» – 1:5. Екатеринбургский «Урал» Николая Золотова, который попал в стартовый состав и был заменен на 34-й минуте, разгромно уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» – 1:5. А «Краснодар», в составе которого всю игру от звонка до звонка провел Александр Мартынович, нокаутировал волгоградский «Ротор» белорусского наставника Александра Хацкевича – 5:0. В первой сегодняшней игре «Ростов» без участия Александра Павловца, оставшегося в резерве, оказался бит «Уфой» – 0:1.В эти минуты идет игра между московским ЦСКА и «Химками». А завтра 17-й тур чемпионата России по футболу закроется поединком между «Сочи» и грозненским «Ахматом».Действующим чемпионом России является «Зенит».