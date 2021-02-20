Тульский "Арсенал" сенсационно победил "Зенит" в 1/8 финала Кубка России

В розыгрыше футбольного Кубка России определились два участника четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 1/8 финала действующие чемпионы и обладатели Кубка футболисты "Зенита" неожиданно проиграли в Санкт-Петербурге одному из аутсайдеров премьер-лиги тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме - на 19-й минуте Далер Кузяев вывел хозяев вперед, но потом Кирилл Панченко сравнял результат, а Роберт Бауэр с пенальти принес победу тульскому клубу. Белорусский полузащитник "Арсенала" Валерий Громыко на поле не выходил.

В московском дерби футболисты "Динамо" взяли верх над "Спартаком" - 2:0.

Еще четыре поединка 1/8 финала состоятся 21 февраля. Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примет на своей арене хабаровский СКА. Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, у себя дома сыграет с гостями из "Сочи". Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе на своем поле будет соперничать с "Тамбовом". Футболисты "Ростова" примут грозненский "Ахмат".

Заключительные встречи за выход в четвертьфинал пройдут 22 февраля: "Уфа" - "Урал" (Екатеринбург), "Химки" - "Крылья Советов" (Самара).

В финальном матче прошлого розыгрыша Кубка России "Зенит" одолел "Химки" с минимальным преимуществом - 1:0.

По материалам БЕЛТА