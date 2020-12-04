Территориальные центры социального обслуживания населения с 27 ноября по 3 декабря выполнили 1 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, сообщает БЕЛТА.
Каждый день с 8 до 17 часов территориальными центрами по отдельным телефонным линиям принимаются заявки на доставку необходимого. К социальным работникам присоединились и волонтеры БРСМ и Красного Креста.
"В целом с 20 марта по 3 декабря в ТЦСОН поступило и выполнено почти 35,8 тыс. заявок", – отметили в Министерстве труда и социальной защиты.
В Беларуси, по данным на 1 октября, насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. На системной основе комплексные социальные услуги на дому оказывают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. Большинство из них – пожилые люди старше 75 лет. Соцработники посещают их 2–4 раза в неделю в зависимости от потребности. К социальным услугам относится уборка помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплата коммунальных услуг. Проживающим в сельской местности также помогают с растопкой печи, доставкой воды, уборкой дворовой территории.
Соцработники и волонтеры соблюдают все противоэпидемиологические меры.
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ТЦСОН за неделю выполнили 1 тыс. заявок по доставке предметов первой необходимости
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА