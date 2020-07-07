Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью

Происшествие случилось 4 июля. Владелица дома, 47-летняя женщина, не пожелавшая раскрыть имя, сообщила, что ее зять вместе с шестилетней дочерью прогуливался по поселку, и около дома местных цыган на них напали собаки. Мужчина сделал замечание и попросил отогнать животных, но возмущенные цыгане ответили кулаками, пишет Лента.ру.
Как рассказала пострадавшая, зять смог вырваться и вместе с дочерью возвратился домой. Однако затем в их двор забрались цыгане, вооруженные вилами и ножами. Семья успела закрыться в доме и вызвать полицию.
В результате инцидента женщина получила множественные травмы и ушибы. Ее 48-летнему супругу сломали ногу, ударив металлической трубой, а зятю проломили голову.