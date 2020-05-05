Цветы к подножию деревни: в сожженных Вишенках помянули героев

Сто четырнадцать жителей чашникской деревушки погибли от рук карателей в марте 1944 года. Они были сожжены заживо. На месте 36 изб остались пепелища. Теперь тут находится скульптурная композиция – фигуры мужчины, женщины и ребенка символизируют мирных жителей, ставших жертвами фашизма. На большой плите – имена всех погибших. А еще целый ряд невысоких серых памятников с надписями – Вишенки стали мемориалом в память обо всех сожженных деревнях Чашникского района.





С цветами и венками накануне праздника Великой Победы памятное место посетила делегация во главе с руководителем Чашникского райсовета депутатов Александром Косовым. Председатель районного совета ветеранов Валентина Коваленко отметила:

– Вишенки – святое место для всех белорусов. К сожалению, у нас уже не так много осталось участников Великой Отечественной войны, которые могли бы лично склонить голову перед могилами не вернувшихся с фронта товарищей, погибших в годы войны мирных жителей. Именно поэтому я являюсь сторонником парада – непосредственным участникам тех трагических событий уже за 90 лет. В районе остались в живых всего 11 фронтовиков и партизан. И нынешний парад, посвященный юбилею Победы, – своеобразная дань памяти их мужеству и героизму. Это наш долг.









Фото Михаила Деревяги