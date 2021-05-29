Поля цветущего рапса сняли с высоты птичьего полета

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В Беларуси ежегодно сеют около 350 000 гектаров рапса. Культура эта капризная, но имеет неоспоримую ценность и безотходность. Беларусь входит в тройку крупнейших поставщиков рапсового масла на рынки Евросоюза. Рапсовое масло очень полезно для организма. В нем содержатся витамин Е, жирные кислоты семейства омега-3, омега-6 и омега-9. Рапс является сырьем для производства биотоплива для дизельных двигателей. Нет картинки в полях более завораживающей, чем цветущий рапс. Смотрите новое аэровидео и делитесь роликом с друзьями.