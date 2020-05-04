Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+12 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется

Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется

Китай принимает решительные меры для полного восстановления экономики и жизнедеятельности общества после эпидемии COVID-19, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

Фото: архив БЕЛТА

"В первом квартале этого года в стране под руководством генерального секретаря ЦК Компартии КНР целенаправленно проводились профилактика и контроль эпидемии коронавируса нового типа, а также работа по социально-экономическому развитию подчеркнул дипломат.  В настоящее время распространение эпидемии в Китае в основном заблокировано, ускоренно восстанавливается производство. Основные отрасли экономики уже демонстрируют хороший рост, в целом социально-экономическое развитие становится стабильным".

Цуй Цимин обратил внимание на значимые аспекты, связанные с возвращением к привычному ритму жизни в стране: "Очень важно гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, эффективно решить такие проблемы жизнеобеспечения людей, вызванные эпидемией, как сокращение доходов и рост цен. Также важно ускорить устранение недостатков в здравоохранении. Под контролем ситуация с занятостью: по состоянию на конец марта вернулись на свои рабочие места более 91% тружеников промышленных предприятий (с годовым доходом от основной деятельности более 20 млн юаней)".

По словам дипломата, в сельскохозяйственной отрасли объем производства в первом квартале вырос на 3,5% по сравнению с минувшим годом. Успешно проводятся весенние работы, площади выращивания многих культур, в том числе овощей, расширились. Посол обратил внимание и на то, что в первом квартале объем розничных продаж через интернет вырос на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Финансовый рынок, валютные резервы, обменный курс китайского юаня в основном стабильные, сказал Цуй Цимин.

Глава дипломатической миссии также подчеркнул, что КНР намерена усилить регулирование макрополитики. Китай принял масштабный комплекс мер в ответ на снижение экономического роста в стране, вызванное эпидемией. В их числе - выдача местным органам власти специальных займов, сокращение налогов, увеличение сумм повторного кредитования. Предусмотрены также меры, способствующие полному возобновлению производства. Прилагаются усилия для стимулирования работы и модернизации частных предприятий.

"На правительственном уровне усилят поддержку профессиональной подготовки кадров, поощрение массовой занятости для выпускников университетов, привлечения рабочих к трудоустройству в сельской местности. Самое пристальное внимание будет обращено на продолжение ликвидации бедности, профилактику экологических загрязнений" сказал Цуй Цимин.

Он отметил: в стране намерены продолжать сокращение управленческого аппарата и предоставление больших прав нижестоящим органам власти. Будут приложены усилия для стабилизации внешней торговли и ускоренного развития таких новых ее форматов и моделей, как трансграничная электронная коммерция и рыночные закупки. Также будет расширен каталог предприятий для стимулирования инвестиций иностранных предпринимателей.

Посол особо подчеркнул, что правительство намерено усилить поддержку экономического и социального развития провинции Хубэй, а также Пекина, Тяньцзиня и других городов.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Стало известно, какой продукт помогает сбросить лишний вес
Как сейчас дезинфицируют самолеты после полетов
БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы"
Проект особого значения: на Мозырском НПЗ завершаются работы на комплексе гидрокрекинга
В Литве с 13 мая восстановят работу первого международного рейса
Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется
Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом
За картошку не переживайте – хватит всем. Мы проверили запасы овощей и фруктов в стабфондах в областях
В этом году международный дударский фестиваль прошел онлайн
Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны – большая честь
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Бондарь: День Победы для моей семьи самый священный праздник
Румас: Беларусь выступает за доступность для всех будущей вакцины против коронавируса
Музыкант группы «Ласковый май» скончался в России
Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского госмедуниверситета навели порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны
В связи с гибелью двух мужчин в ДТП в Петриковском районе возбуждено уголовное дело
В Пуховичском и Логойском районах почтили память погибших
Кравченко: Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе
Завтра депутаты рассмотрят проект закона об амнистии в связи с 75-летием Победы
Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ