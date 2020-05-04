Цуй Цимин: основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется

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БЕЛТА

подчеркнул дипломат.Цуй Цимин обратил внимание на значимые аспекты, связанные с возвращением к привычному ритму жизни в стране:По словам дипломата, в сельскохозяйственной отрасли объем производства в первом квартале вырос на 3,5% по сравнению с минувшим годом. Успешно проводятся весенние работы, площади выращивания многих культур, в том числе овощей, расширились. Посол обратил внимание и на то, что в первом квартале объем розничных продаж через интернет вырос на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Финансовый рынок, валютные резервы, обменный курс китайского юаня в основном стабильные, сказал Цуй Цимин.Глава дипломатической миссии также подчеркнул, что КНР намерена усилить регулирование макрополитики. Китай принял масштабный комплекс мер в ответ на снижение экономического роста в стране, вызванное эпидемией. В их числе - выдача местным органам власти специальных займов, сокращение налогов, увеличение сумм повторного кредитования. Предусмотрены также меры, способствующие полному возобновлению производства. Прилагаются усилия для стимулирования работы и модернизации частных предприятий.сказал Цуй Цимин.Он отметил: в стране намерены продолжать сокращение управленческого аппарата и предоставление больших прав нижестоящим органам власти. Будут приложены усилия для стабилизации внешней торговли и ускоренного развития таких новых ее форматов и моделей, как трансграничная электронная коммерция и рыночные закупки. Также будет расширен каталог предприятий для стимулирования инвестиций иностранных предпринимателей.Посол особо подчеркнул, что правительство намерено усилить поддержку экономического и социального развития провинции Хубэй, а также Пекина, Тяньцзиня и других городов.